انخفض سعر برميل النفط الكويتي 25ر1 دولار ليبلغ 68ر55 دولار في تداولات يوم امس الثلاثاء مقابل 93ر56 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط نحو واحد بالمئة امس الثلاثاء وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 96ر53 دولار للبرميل منخفضا 49 سنتا بما يعادل 9ر0 بالمئة في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 61ر49 دولار للبرميل بتراجع 50 سنتا أو واحد بالمئة.