وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على عدد من التوصيات بعد الانتهاء من النظر في طلب مناقشة مقدم من الحكومة لمناقشة الرعاية السكنية وطلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن قضية الإسكان والإجراءات الحكومية باستصلاح الأراضي الفضاء.

وشملت التوصيات تسليم الاراضي لمن تم تحديد ارضه وفقا للقرعة والسماح لهم بالبناء إضافة الى الإسراع في انشاء الشركات الاسكانية المنصوص عليها في القوانين.

وتضمنت التوصيات الإسراع في تنفيذ خزانات مياه الامطار في مشروع (مدينة المطلاع) وقيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتسليم الجزئي للقسائم التي تم الانتهاء منها في مشروع (مدينة المطلاع) من خلال تعديل الاتفاقية مع المقاولين بما يحفظ المال العام.

كما اوصى مجلس الامة بتقديم تقرير الى المجلس كل ثلاثة اشهر بشأن التقدم الدوري في الحلول والمشاريع الاسكانية المختلفة إضافة الى ضرورة العمل على توفير مادة (بيتومين) لمشاريع الإسكان والشوارع التابعة لها.

ودعا المجلس في توصياته الى التصدي للاحتكار في الأراضي السكنية الفضاء والتهرب من غراماتها المالية وطرح بدائل للبيع والمزايدة لتخفيض قيمة القسائم المعروضة إضافة الى فتح الاستبدال الداخلي والإسراع في الانتهاء من محطة الصرف الصحي في (مدينة المطلاع).