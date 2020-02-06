كورونا.. 60 يوما و30 ألف حالة

أدى تفشي الفيروس الذي بدأ في الصين إلى إصابة أكثر من 28200 شخص على مستوى العالم، وفق ما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس، الخميس، وذلك بعد مرور 65 يوما

وفي نظرة على الحالات المؤكدة حتى يوم الخميس في الصين ، أعلنت بكين أن مجمل الوفيات وصل إلى 563 حالة، و28018 حالة أخرى تم التأكد من إصابتها بالفيروس في البر الرئيسي.

وكانت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، حيث تم اكتشاف المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد لأول مرة في ديسمبر.

بالإضافة إلى ذلك، ثمة 21 حالة في هونغ كونغ، بما في ذلك حالة وفاة واحدة. وفي ماكاو 10 حالات، وحالة وفاة في الفلبين .

وفيما عدد الحالات المكتشفة حتى صباح اليوم في بقية أنحاء العالم:

– اليابان: 45

– سنغافورة: 28

– تايلاند: 25

كوريا الجنوبية: 23

استراليا: 14

– المانيا: 12

– الولايات المتحدة: 11

– تايوان: 11

– ماليزيا: 10

– فيتنام: 10

– فرنسا: 6

– الإمارات العربية المتحدة: 5

– كندا: 4

– الهند: 3

– الفلبين: 3 حالات، من بينها حالة وفاة واحدة

– روسيا: 2

– ايطاليا: 2

– بريطانيا: 2

– بلجيكا: 1

– نيبال: 1

– سريلانكا: 1

– السويد: 1

– اسبانيا: 1

– كمبوديا: 1

– فنلندا: 1