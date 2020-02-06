القادسية والكويت يتعادلان سلبا في الدوري الكويتي

تعادل نادي القادسية اليوم الخميس مع نظيره الكويت بنتيجة (0-0) في قمة منافسات الجولة ال13 من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري STC).

وفي الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على استاد نادي الكويت ساد الحدز من الطرفين مع أفضلية طفيفة للقادسية لكنه لم ينجح في ترجمة أفضليته أهدافا.

وفي الشوط الثاني تألق لاعبو القادسية وظهر بصورة مختلفة عن الشوط المنصرم رغم النقص العددي بسبب طرد زميلهم المحترف جيمس في الدقيقة 57.

وشهد اللقاء إلغاء هدف لاعب القادسية أحمد الظفيري في الدقيقة 68 بعد رجوع حكم المباراة لتقنية الحكم المساعد (VAR) ليرفع القادسية رصيده إلى 27 نقطة متصدرا الدوري فيما رفع الكويت رصيده إلى 24 نقطة.

وعلى هامش المباراة أقيم مهرجان اعتزال لاعب المنتخب والقادسية السابق سعود المجمد تحت رعاية رئيس نادي الكويت خالد الغانم.

وتستكمل الجولة ال13 منافساتها غدا الجمعة بلقاءين يجمع الأول الساحل مع العربي في حين يجمع الثاني الشباب مع كاظمة.