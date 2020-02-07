بلباو يطعن برشلونة في الوقت القاتل.. ويطيح به خارج الكأس

سقط برشلونة أمام مضيفه أتلتيك بلباو، بهدف دون رد، اليوم الخميس، في ختام منافسات دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا.

سجل هدف اللقاء الوحيد مهاجم بلباو إينياكي وليامز في الدقيقة 93، لينتزع بلباو بطاقة التأهل الأخيرة رفقة ميرانديس وغرناطة وريال سوسيداد.

شهد اللقاء إثارة هجومية كبيرة في الدقائق الأولى، حيث أضاع أنسو فاتي فرصتين، بسبب التباطؤ في تسديد الكرة، بينما ألغى الحكم هدفا سجله ويليامز بداعي التسلل.

تراجع نشاط الفريقين نسبيا، وكانت الفرص شحيحة على المرمى، فلم يخلق ليونيل ميسي فرصة لزملائه، وتعطلت انطلاقات الظهيرين ألبا وسيميدو، بينما لم يوفر رباعي الوسط بوسكيتس وراكيتيتش وسيرجي روبيرتو وفرينكي دي يونج الإضافة الهجومية المطلوبة.

أما أصحاب الأرض، هددوا مرمى تير شتيجن بمحاولات لا تبدو خطيرة بتسديدة لداني جارسيا بجوار القائم الأيمن، ورأسية لراؤول جارسيا ذهبت في أحضان الحارس الألماني.

قدم برشلونة أداء فنيا وهجوميا أفضل في الشوط الثاني بفضل تبديلات مدربه كيكي سيتين حيث أشرك أنطوان جريزمان ثم أرثور ميلو مكان فاتي وراكيتيتش.

أما العامل الوحيد الذي لم يتغير كان كثرة البطاقات الصفراء، حيث أشهر الحكم 6 إنذارات لنجوم البارسا وثلاثة كروت للفريق الباسكي.

ارتدى أوناي سيمون ثوب الإجادة، حيث أنقذ مرماه من فرصتين محققتين أضاعهما جريزمان وميسي، بينما تعامل إيناكي ويليامز برعونة مع محاولات هجومية نادرة لأصحاب الأرض.

شارك سان خوسيه والمخضرم أرتيز أدوريز ثم إبياي جوميز من على مقاعد البدلاء، بينما اضطر سيتين لاستبدال جيرار بيكيه للإصابة ليشارك مكانه صامويل أومتيتي.

احتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل ضائع، تلقى خلالها برشلونة طعنة نافذة بكرة عرضية من الجهة اليمنى، أكملها بوسكيتس برأسه في مرماه عن طريق الخطأ، لينتزع بلباو الفوز وبطاقة التأهل بسيناريو مثير، ويعاقب منافسه على إهدار الفرص السهلة في الشوط الثاني.