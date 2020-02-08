أعلنت الامارات اليوم الجمعة عن تشخيص حالتين جديدتين تم رصدهما من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض فيروس (كورونا المستجد) ليصل اجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة الى سبع حالات منذ ظهور الفيروس.

وأكدت وزارة الصحة الاماراتية في بيان أوردته وكالة انباء الامارات أن الحالة الصحية للمصابين الجديدين وأحدهما صيني والآخر فلبيني تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها في الدولة.

وشددت الوزارة على فاعلية نظام التبليغ الالكتروني واستمرار المنشآت الصحية في التبليغ عن أي حالات اشتباه جديدة تظهر وفق دليل إجراءات الرصد والمراقبة التي تم تفعيلها في كافة المنشآت الصحية بالدولة لمراقبة أي عارض بهدف التدخل الطبي للتعامل مع المرض.

وأشارت الى انها تعمل بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة أمن واستقرار المواطنين والمقيمين بالدولة.

وكانت الامارات اعلنت عن اكتشاف خمس حالات جميعها لأشخاص صينيين قادمين من مدينة (ووهان) الصينية وان المصابين يتلقون العلاج اللازم وحالتهم مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية.