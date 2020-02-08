اعلنت السلطات الصينية اليوم السبت ارتفاع حالات الوفاة جراء الاصابة بفيروس (كورونا المستجد) الى 723 شخصا وتسجيل 34598 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 31 منطقة ومدينة ومقاطعة على مستوى ارجاء البلاد.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي انه تم تسجيل 3399 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد) و86 حالة وفاة جديدة 81 منها في مقاطعة (هوبي) بوسط الصين مركز تفشي الفيروس وحالتا وفاة في مقاطعة (هيلونغجيانغ) وحالة وفاة واحدة في العاصمة بكين وأخرى في مقاطعة (خنان) وحالة مماثلة في مقاطعة (قانسو).

وأضافت أنه تم تسجيل 4214 حالة جديدة مشتبها فيها مبينة ان 1280 مريضا ساءت أحوالهم الصحية بينما ما يزال 6101 مريض في حالة حرجة في حين غادر المستشفى 2050 مريضا بعد تماثلهم للشفاء.

وقالت اللجنة انها تتابع 345498 شخصا كانوا مخالطين لمرضى مصابين بالفيروس مضيفة أن بينهم 26702 شخص خرجوا من المراقبة الطبية بيد أنه ما زال هناك 189660 شخصاآخر تحت المراقبة الطبية.

وأشارت الى تسجيل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة 26 حالة إصابة مؤكدة حتى نهاية يوم الجمعة من بينها حالة وفاة واحدة في حين تم تسجيل عشر حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و16 حالة في تايوان.

من جهة أخرى قال باحثون صينيون إن آكل النمل الحرشفي وهو حيوان من الثدييات يتاجر به بطريقة غير مشروعة يعد عائلا وسيطا محتملا لفيروس (كورونا المستجد).

وأوضحت جامعة جنوب الصين الزراعية التي قامت بالبحث في بيان بموقعها على الإنترنت ان هذا الاكتشاف سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ الفيروس.