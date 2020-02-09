جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند التأكيد على عدم تسجيل دولة الكويت أي حالة إصابة بفيروس (كورونا المستجد) حتى الآن.

وأوضح السند في بيان صحفي اليوم الأحد أن (الصحة) مستمرة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات ذات الصلة في الحفاظ على الأمن الصحي للبلاد.

وأضاف أن الوزارة تتابع عن كثب التطورات العالمية والإقليمية لانتشار فيروس (كورونا المستجد) والبيانات والتوصيات الصادرة من منظمة الصحة العالمية حول الإجراءات الاحترازية للتصدي لهذا الفيروس بما يتفق مع اللوائح الصحية الدولية.

ودعا المواطنين والمقيمين الى متابعة وزارة الصحة عبر قنواتها الرسمية لمعرفة آخر المستجدات والتطورات واتباع الإرشادات التوعوية والإجراءات الوقائية الخاصة في هذا الشأن.