اعتبر وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو فيروس (كورونا المستجد) تحديا عالميا خطيرا” داعيا جميع قادة دول العالم الى بذل وتوحيد الجهود لمكافحته.

وشدد بومبيو في مقابلة مع شبكة (فوكس) مساء امس الثلاثاء على ضرورة “تحليل المعلومات والحقائق المتوفرة عن الفيروس وتكثيف البحث العلمي للوصول الى علاج يكافح هذا الوباء” واشاد بالاجراءات التي اتخذها الرئيس الامريكي دونالد ترامب في اطار وقاية الشعب الامريكي من الفيروس موضحا انه تم احضار المواطنين الامريكيين في الصين الى البلاد بأمان.

وسلط الوزير الامريكي الضوء على المساعدة المالية الامريكية بقيمة 100 مليون دولار التي قدمتها واشنطن الى الصين والدول المتأثرة بالفيروس وذلك من اجل دعم مراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها.

واعلنت السلطات الصحية الأمريكية امس الثلاثاء تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس (كورونا المستجد) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 13 حالة.

ووفقا للتقارير الاعلامية تم تسجيل 42 الف حالة بفيروس (كورونا المستجد) حول العالم فيما وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس الى اكثر من الف شخص.