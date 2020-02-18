أدى عضوا مجلس الوزراء الجديدان وزير المالية براك الشيتان ووزير الكهرباء والماء محمد بوشهري في بداية جلسة مجلس الامة العادية اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية وذلك لمباشرة أعمالهما كعضوين وفقا للمادة (91) من الدستور.

وتقضي المادة (91) بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وكان رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم طلب في بداية جلسة المجلس العادية فتح بند ما يستجد من اعمال بغية اضافة بند أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية على جدول الاعمال.

يذكر ان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر امس الاول الاحد المرسوم رقم 49 لسنة 2020 بتعديل تعيين الدكتور خالد الفاضل وزيرا للنفط ومريم العقيل وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية اضافة الى تعيين براك الشيتان وزيرا للمالية ومحمد بوشهري وزيرا للكهرباء والماء.