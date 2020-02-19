وفيات يوم الاربعاء 19 فبراير 2020

أحمد عبدالرحمن عبدالعزيز الحسينان: 42 عاماً ، شيع، الرجال، الخالدية ، ق4، ش40، ديوان الحسينان، النساء، السلام ، ق1 ،ش128 ، م5، ت: 66688780.

زهرة يوسف عبدالله الفيلي، زوجة أحمد عبدالله العلي: 77 عاماً، الدفن بعد صلاة العصر، الرجال، ديوان الشواق ـ الدسمة، النساء، حسينية بوحمد ـ الدعية،ت: 97769692، 99795300.

حسين بشير مطلب الشمري: 43 عاماً، شيع، الرجال، بالمقبرة فقط، النساء الجهراء، النسيم ، ق1، ش19 ، الازرق 4 ،ت: 51799133.

حسين عيسى حسين سالمين: 48 عاماً، شيع، الرجال، ديوان سالمين، بيان، ق5 ، طريق 10 ، مقابل مسجد الوقيان، النساء السلام ـ ق5 ـ ش21 الرئيسي ـ م15،ت: 99532328، 97375511.