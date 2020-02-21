وفيات يوم الجمعة 21 فبراير 2020

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21 فبراير، 2020
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روسيا 2018
ميسي يرفض الوقوف مع رئيس برشلونة بقضية “التقرير الفضيحة”
منذ يوم واحد
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الكويتي خالد الحجرف يشارك بمسابقة “القلايل” في قطر
منذ يومين
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بطولة كأس سمو الامير لكرة القدم تنطلق غدا بنسختها ال58
منذ يومين
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نيمار يهاجم سان جرمان: منعوني فكانت هذه النتيجة
منذ يومين
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اقتصاد
شركة “cts ” الأمريكية تقيم دعوى قضائية ضد شركة اتصالات سعودية بسبب الشعار
منذ يومين
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“التجارة”: 1001 تدبير احترازي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
منذ 5 أيام
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عمليات الوفرة المشتركة ستبدأ رسمياً التشغيل الآمن لإنتاج النفط
منذ أسبوع واحد
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التأثير التجاري لفيروس كورونا على الاقتصاد الكويتي
منذ أسبوع واحد
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روسيا 2018
ميسي يرفض الوقوف مع رئيس برشلونة بقضية “التقرير الفضيحة”
منذ يوم واحد
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الكويتي خالد الحجرف يشارك بمسابقة “القلايل” في قطر
منذ يومين
أضف تعليق
بطولة كأس سمو الامير لكرة القدم تنطلق غدا بنسختها ال58
منذ يومين
أضف تعليق
نيمار يهاجم سان جرمان: منعوني فكانت هذه النتيجة
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
شركة “cts ” الأمريكية تقيم دعوى قضائية ضد شركة اتصالات سعودية بسبب الشعار
منذ يومين
أضف تعليق
“التجارة”: 1001 تدبير احترازي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
منذ 5 أيام
أضف تعليق
عمليات الوفرة المشتركة ستبدأ رسمياً التشغيل الآمن لإنتاج النفط
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
التأثير التجاري لفيروس كورونا على الاقتصاد الكويتي
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
الرأي
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أقلامهم
آراؤهم
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سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
ميسي يرفض الوقوف مع رئيس برشلونة بقضية “التقرير الفضيحة”
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الكويتي خالد الحجرف يشارك بمسابقة “القلايل” في قطر
منذ يومين
أضف تعليق
بطولة كأس سمو الامير لكرة القدم تنطلق غدا بنسختها ال58
منذ يومين
أضف تعليق
نيمار يهاجم سان جرمان: منعوني فكانت هذه النتيجة
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
شركة “cts ” الأمريكية تقيم دعوى قضائية ضد شركة اتصالات سعودية بسبب الشعار
منذ يومين
أضف تعليق
“التجارة”: 1001 تدبير احترازي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
منذ 5 أيام
أضف تعليق
عمليات الوفرة المشتركة ستبدأ رسمياً التشغيل الآمن لإنتاج النفط
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
التأثير التجاري لفيروس كورونا على الاقتصاد الكويتي
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
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” هات اذنك “
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وفيات يوم الجمعة 21 فبراير 2020
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