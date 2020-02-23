اعلنت السلطات الصحية الإيرانية اليوم الأحد تعطيل المدارس والجامعات في العاصمة طهران وعدد من المحافظات الأخرى للوقاية من تفشي فيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19).

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية (ارنا) عن مستشار وزارة الصحة الايرانية علي رضا وهاب زادة القول ان “جميع الجامعات في محافظات طهران والبرز وقزوين والمركزية وقم وهمدان وأصفهان وكيلان ومازندران ستغلق حتى نهاية الأسبوع الحالي”.

واعلنت طهران تسجيل 28 حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) توفي خمسة منهم.

ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الاولى في اواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية في مدينة (ووهان) وسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني.