حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 25 فبراير 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

غير مستقر والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة لعواصف رعدية متفرقة في وقت لاحق .



ليلاً:

غير مستقر والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 30°

الحرارة الصغرى: 18°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.