حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 25 فبراير 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الثلاثاء
25 فبراير 2020
حالة الطقس
نهارًا:
غير مستقر والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة لعواصف رعدية متفرقة في وقت لاحق .
ليلاً:
غير مستقر والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 30°
الحرارة الصغرى: 18°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7   قدم.
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