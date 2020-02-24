محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 25 فبراير 2020

منذ 5 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
25 فبراير 2020

حالة الطقس
نهارًا:
غير مستقر والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة لعواصف رعدية متفرقة في وقت لاحق .

ليلاً:
غير مستقر والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 30°
الحرارة الصغرى: 18&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 &#160 قدم.

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