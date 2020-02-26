روما – 26 – 2 (كونا) — سجلت ايطاليا اليوم الأربعاء زيادة في عدد الوفيات بسبب فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 12 حالة مع استمرار ارتفاع أعداد الاصابة المؤكدة بالعدوى الى 374 مصابا في سبعة أقاليم.

وأعلن رئيس هيئة الحماية المدنية المفوض القومي لادارة حالة الطوارئ في إيطاليا أنجيلو بوريللي في مؤتمر صحفي عن حالة وفاة جديدة منذ أمس الثلاثاء لرجل يبلغ من العمر 69 عاما.

وأوضح ان هذا الشخص كان يعاني من أمراض سابقة وتوفي في اقليم ايميليا رومانيا وهو من سكان منطقة لودي بؤرة العدوى الرئيسة في ايطاليا مشيرا الى اصابة أربعة قاصرين لأول مرة.

وقال بوريللي ان حالات العدوى مازالت تنحصر في سبعة أقاليم بالاضافة الى مقاطعتي ترينتو وبولزانو المتمتعتين بالحكم الذاتي الحدودية بعد اكتشاف أول حالتين في مدينة فلورنسا عاصمة توسكانا وفي جزيرة صقلية الجنوبية.

وأوضح أن أغلب حالات الاصابة الجديدة تتركز في اقليم لومبارديا حيث توجد بؤرة العدوى الرئيسة لتبلغ 258 حالة فيما توزعت الاصابات في باقي الأقاليم بواقع 71 حالة في فينيتو وثلاث حالات في إيميليا رومانيا وثلاث حالات في بيمونتي ومثلها في جزيرة صقلية وفي العاصمة روما وحالتين في كل من توسكانا وليغوريا وحالة واحدة في مقاطعة ترنتينو. ولفت الى أن جميع حالات الوفاة المسجلة تعود لسكان منطقتي بؤرة العدوى الواقعة تحت تدابير الحجر في اقليم لومبارديا حيث توفي 10 مصابين بينهم المتوفى الأخير وحالتان في اقليم فينيتو حيث سجل أول حالة وفاة في ايطاليا. (النهاية) م ن / س ع د