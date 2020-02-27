مانشستر سيتي يقهر ريال مدريد في 5 دقائق

قلب مانشستر سيتي تأخره أمام ريال مدريد لانتصار ثمين بنتيجة 2-1 مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثنائية السيتي جابريل جيسوس (78) وكيفين دي بروين (83)، بينما أحرز هدف الريال الوحيد إيسكو (60).

شهدت الدقائق الـ15 الأولى، تحفظًا كبيرًا من الفريقين اللذان اكتفيا بتدوير الكرة دون تشكيل أي خطورة تذكر على المرميين.

وأتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح ريال مدريد في الدقيقة 16، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من المدافع فاران، إلا أن كرته ذهبت أعلى العارضة.

وكشر السيتي عن أنيابه في الدقيقة 21، بتسديدة قوية من جيسوس من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها كورتوا بنجاح.

ومرر محرز كرة بينية مميزة لدي بروين في منطقة الجزاء في الدقيقة 28، إلا أن البلجيكي سدد بعيدًا عن المرمى.

وكاد ريال مدريد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 30، بعدما ارتقى بنزيما لكرة عرضية من ميندي مسددًا رأسية متقنة، تألق إيدرسون في التصدي لها، وحاول فينيسيوس متابعتها، إلا أن الكرة مرت بغرابة من أمامه.

وفي الدقيقة 33، أجرى جوارديولا تبديلا اضطراريا، بخروج لابورت بسبب الإصابة، ونزول فرناندينيو بدلًا منه.

وانطلق جيسوس في الجانب الأيسر بالدقيقة 36، ومرر كرة مميزة بالكعب لبرناردو داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة ضعيفة، ذهبت سهلة في أحضان كورتوا.

وتابع جيسوس كرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليسدد كرة مباشرة اصطدمت بأقدام راموس وأخرجها كاسيميرو من على خط المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، ومن هجمة مرتدة سريعة، مرر دي بروين الكرة لمحرز الذي انطلق نحو منطقة الجزاء، وسدد بعدها كرة مقوسة، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وواصل محرز استفاقته الهجومية في الشوط الثاني، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 56، تصدى لها كورتوا، وبعدها بدقيقة انفرد الجزائري بالحارس البلجيكي من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، سدد بعدها كرة أرضية تمكن كورتوا من التصدي لها.

وحاول فرناندينيو مباغتة كورتوا في الدقيقة 59، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم.

وعلى عكس سير اللعب في الشوط الثاني، افتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 60، بعد خطأ من ووكر افتك منه الكرة فينيسيوس، ليمرر كرة وضع بها إيسكو وجهًا لوجه مع إيدرسون، ليسدد الإسباني كرة أرضية سكنت الشباك.

ودفع جوارديولا بورقته الثانية في الدقيقة 73، بنزول سترلينج على حساب برناردو، وتبعه زيدان بالدفع ببيل على حساب فينيسيوس.

وعدل مانشستر سيتي النتيجة في الدقيقة 78، بعدما ارتقى جيسوس لعرضية دي بروين، مسددًا رأسية لمست أصابع كورتوا وسكنت الشباك، وسط اعتراض لاعبي الريال بدعوى أن البرازيلي دفع راموس قبل التسجيل.

وبعدها بدقيقة كاد يضيف المهاجم البرازيلي الهدف الثاني، برأسية أخرى لعرضية من محرز، إلا أن كرته مرت أعلى العارضة.

وتحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 82، بعد تعرض سترلينج لعرقلة من قبل كارفخال، نفذها دي بروين بنجاح في الدقيقة 83، مسددًا أرضية على يمين كورتوا.

وعلى الفور دفع زيدان بكل من يوفيتش وفاسكيز على حساب كل من إيسكو ومودريتش على الترتيب.

وتعقدت الأمور أكثر أمام الريال في الدقيقة 86، بطرد القائد راموس، بعد إعاقته للمنفرد جيسوس، ليتحصل السيتي على مخالفة من على حدود منطقة الجزاء، نفذها محرز مسددًا أرضية أمسك بها كورتوا.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، تابع فيرلاند ميندي كرة عرضية، مسددًا كرة مرت إلى جوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 2-1.