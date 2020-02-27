اعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الخميس اغلاق 3 صيدليات ومخزن لعدم الالتزام بالقرار الوزاري الذي يحدد اسعار بيع الكمامات الطبية وبعض المستلزمات الطبية والمطهرات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تلقت أمس الاربعاء 218 مكالمة على الخط الساخن 135 مبينة أن تلك الفرق قامت بالكشف على عدد من المخازن والمستودعات لمعرفة الكميات المتوافرة من الكمامات الطبية اضافة الى 85 صيدلية ومركزا تجاريا.

واوضحت ان حملات التفتيش أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفات لصيدليات ومحل وإغلاق 3 صيدليات ومخزن بالشمع الاحمر لبيعهم بعض المستلزمات الطبية بأسعار مصطنعة وعدم الالتزام بقرارات الوزارة مستغلة الظروف الراهنة مع الاحترازات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

واشارت الى ان الإغلاق نفذ بتعليمات من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بعد مخالفة الصيدليات لقوانين عدة من ضمنها مخالفة قرار تحديد اسعار الكمامات الطبية مؤكدة انها لن تتوانى عن إغلاق أي صيدلية او محل لبيع المستلزمات الطبية او استغلال الظروف وهي مستمرة في الجولات التفتيشية في كل الأوقات.

وكان الوزير الروضان أصدر قرارا وزاريا بناء على كتاب من وزارة الصحة الكويتية بشأن تحديد اسعار بيع الكمامات الطبية حيث تتراوح أسعارها ما بين 100 فلس و320ر1 دينار كويتي.