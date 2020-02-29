“التربية”: منع أي معلم كان خارج البلاد.. من الدوام

اجتمع الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية اسامة السلطان أمس مع مديري عموم المناطق التعليمية لمناقشة آخر المستجدات التربوية والإجراءات الاحترازية التي تعتزم الوزارة تنفيذها داخل المدارس، بعد انتظام الدوام المدرسي وعودة الطلبة إلى المقاعد الدراسية عقب انتهاء فترة تعليق الدراسة على وقع انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وشدد السلطان خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل دور فريق الأزمات وقام بتسليم كل مدير منطقة تعليمية جهاز تليفون محمول يحمل شريحة هاتفية «الخط الساخن».

وطالب السلطان مدراء العموم خلال اجتماعهم الاستثنائي يوم الجمعة، إعداد تصور يحمل مقترحاتهم في حال تمديد العطلة عن اسبوعين، وفي حال رصد أي معلم أو إداري كان خارج البلاد خلال العطلة السابقة لن يسمح له بالدوام.

المصدر : الجريدة