أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم السبت وضع آلية لتوزيع الكمامات الطبية عبر مراكز التموين الموزعة على مناطق البلاد تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وذكرت (التجارة) في بيان صحفي أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان اجتمع مع ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة لوضع الالية حيث تم الاتفاق على التنسيق بين الجهات الحاضرة حول آلية توزيع الكمامات في مراكز التموين.

وأضافت أن المجتمعين رسموا خطة لالية التوزيع وذلك من خلال عدة أمور من ضمنها استخدام المتطوعين الشباب والاستعانة بهم من قبل الهيئة العامة للشباب الكويتية.

وبينت أن الاجتماع عقد بحضور وكيل وزارة (التجارة) عبدالله العفاسي ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز الشعيب ووكيل وزارة الصحة المساعد للرقابة الدوائية والغذائية عبدالله البدر والوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية في ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد ورئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للتموين صلاح الكليب وممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع.