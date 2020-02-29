أعلن وزير الصحة العماني أحمد السعيدي أن عدد الأشخاص في الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي بلغ 1320 شخصا إلى صباح اليوم السبت من مواطنين ووافدين.

وقال السعيدي في تصريح لتلفزيون سلطنة عمان الرسمي إنه سيتم الإعلان عن خطوط ساخنة لكل المحافظات للتواصل مباشرة لأي استفسارات أو إجراءات حول المرض.

وأكد أن الحجر الصحي المنزلي “ثبتت فعاليته عالميا شريطة اتباع الإرشادات الصادرة من المؤسسات الصحية”.

وكانت وزارة الصحة العمانية اعلنت في وقت سابق اليوم ان احدى الحالات المصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) قد تماثلت للشفاء.

ونقلت وكالة الانباء العمانية عن مصدر مسؤول بوزارة الصحة العمانية القول ان الحالات الأخرى ما زالت تخضع للمتابعة مشيرا إلى أنها في حالة صحية مستقرة.

وأعلنت سلطنة عمان تسجيل ست حالات مصابة بمرض فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) منذ الاثنين الماضي.