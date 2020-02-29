أعلن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران اليوم السبت إصابة أحد اعضائه بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) واصفا حالته الصحية بأنها “في تحسن”.

ونقلت وكالة (فارس) الإيرانية للأنباء عن العلاقات العامة لمجمع تشخيص مصلحة النظام القول ان الحالة الصحية لعضو المجمع محمد ميرمحمدي الذي أصيب بفيروس (كورونا) “في تحسن”.

واعلنت السلطات الصحية الايرانية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس الى 593 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 43 شخصا بينهم أربعة نواب إضافة لرئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مجتبى ذو النور والنائب محمود صادقي.

كما أصيب مساعد وزير الصحة الايراني إيرج حريرجي ورئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة (قم) محمد رضا قدير ومستشارة الرئيس الايراني لشؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار بالفيروس في حين توفي سفير إيران السابق لدى الفاتيكان هادي خسروشاهي بسبب اصابته بالفيروس.

ويعتقد أن (كورونا المستجد – كوفيد 19) ظهر للمرة الاولى في اواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية بمدينة (ووهان) وسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني قبل ان يتسع نطاق تفشي الفيروس وينتشر في أكثر من 40 دولة حتى الآن.