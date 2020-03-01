استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 487 نقطة ليبلغ مستوى 99ر5584 نقطة بنسبة 02ر8 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر32 مليون سهم تمت من خلال 1124 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 مليون دينار كويتي (نحو 32ر16 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر207 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4561 نقطة بنسبة 3ر4 في المئة عبر كمية أسهم بلغت 6ر26 مليون سهم تمت عبر 788 صفقة نقدية بقيمة 5ر1 مليون دينار (نحو 1ر5 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر627 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6102 نقطة بنسبة 3ر9 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر5 مليون سهم تمت عبر 354 صفقة بقيمة 2ر3 مليون دينار (نحو 88ر10 مليون دولار).

وانخفض مؤشر (رئيسي 50) 4ر298 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4591 نقطة بنسبة 1ر6 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر22 مليون سهم تمت عبر 629 صفقة نقدية بقيمة 3ر1 مليون دينار (نحو 4ر4 مليون دولار).

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها مما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.