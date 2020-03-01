أصدرت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية قرارا يلزم أصحاب المطاعم والمقاهي والكافتريات وجميع المنشآت الغذائية وخانات وبسطات ومخازن المواد الغذائية بضرورة تقيد جميع العاملين فيها بارتداء الكمامات والقفازات أثناء قيامهم بتداول وتقديم المواد الغذائية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد إن القرار الملزم ينص كذلك على توفير المطهرات ومعقمات اليد للمستهلكين ولمرتاديها وللعاملين فيها مع تكثيف الرقابة على جميع المنشآت الغذائية ووسائل نقل المواد الغذائية باختلاف أنواعها للتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية فيها.

ولفتت في هذا الشأن أيضا إلى تشديد التفتيش والرقابة على العاملين في تلك المنشآت ومتداولي الأغذية والتأكد من حصولهم على شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية وذلك بصفة مؤقتة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وشددت الهيئة على أن كل من لا يتقيد بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقا للاجراءات المتبعة بشأن مخالفة الاشتراطات الصحية.

وأسست هيئة الغذاء والتغذية الكويتية وفق القانون (112/2013) وتعنى بالاختصاصات ذات الصلة في الغذاء والتغذية ومنها تقرير البرامج والسياسات واللوائح المعنية في تعزيز التغذية في المجتمع بهدف الحد من انتشار الأمراض غير المعدية.