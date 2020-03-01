أعلنت لوكسمبورغ اليوم الأحد البدء في تطبيق قانون يقضي بإلغاء تحصيل الرسوم مقابل استخدام وسائل النقل العامة ما يجعلها أول دولة في العام تقدم على هذه الخطوة.

ووصف وزير النقل في لوكسمبورغ فرانسزا بوش في تصريح صحفي الغام رسوم وسائل النقل العامة بأنه اجراء مهم لإقناع الناس باستخدام وسائل النقل العامة والتخلي عن استخدام سياراتهم الخاصة.

إلا أنه أشار الى ان بعض الدرجات في وسائل النقل العامة ومنها الدرجة الاولى بالقطارات ستستمر بالسعر نفسه ولن تكون مجانا من اجل منع الازدحام فيها.

ومن جانبها ذكرت وسائل الاعلام المحلية ان النقل المجاني سيكون ساريا لجميع القطارات والحافلات للمقيمين والزائرين. وتسعى السلطات من خلال هذه الخطوة إلى التخفيف من مشكلة الازدحام المروري الذي تشهده خاصة لوكسمبورغ العاصمة.