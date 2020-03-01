أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد اتخاذ إجراءات طبية احترازية تجاه القادمين إلى البلاد من (مصر) و(سوريا) عبر جميع خطوط الطيران تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجراءات تتضمن عدم السماح للمسافرين الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة بالصعود إلى متن الطائرة القادمة إلى البلاد دون توفير فحص (بي سي آر) للفيروس المستجد تكون نتيجته سلبية في يوم السفر مع زوال ارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف رضا أن الإجراءات ذات الصلة تتضمن إلزام المسافرين الذين لايعانون من ارتفاع في درجة الحرارة بملء الاستمارة الصحية وعند الوصول إلى مطار الكويت الدولي يتم قياس درجة الحرارة لديهم عند بوابة الطائرة.

وأوضح أنه في حال عدم وجود ارتفاع في درجة حرارة يتم الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاعتيادية مع تزويدهم بكافة الإرشادات والمتابعة والرقابة الصحية الشخصية لمدة 14 يوما.

وأفاد بأنه “في حال وجود ارتفاع بدرجة الحرارة يتم نقل المسافر إلى المحجر المخصص لذلك لأخذ عينة فورية وإذا جاءت النتيجة سلبية يتم متابعة الشخص لمدة 14 يوما في العزل المنزلي”.

وأشار إلى أنه “في حال جاءت النتيجة إيجابية يتم العزل في المستشفى المخصص مع اخذ التعهد والاقرار الصحي والالتزام بتعليمات وزارة الصحة”.