كورونا.. والخرافات

لا يحق لكائن من كان أن يمنع أي فرد من اختيار الحل الذي يعتقد بأنه الأكثر ثقة لمعالجة أي مرض ومن ضمن ذلك مرض الكورونا، حتى لو كان هذا الحل مرتبطا برؤية دينية غيبية. فالحلول التي يختارها الناس من أجل معالجة الأمراض، إما تكون دينية وغيبية، أو بشرية مرتبطة بالعلوم الحديثة كالعلوم التجريبية. وحول ما يقال بأن الحل الديني مرتبط بالأخذ بالأسباب، والذي يعني بصورة غير مباشرة اللجوء إلى العلوم، فذلك يختلف كلية عن اللجوء للمسائل الغيبية في العلاج وهو ما يتبناه الكثير من المنتمين للمدرسة الدينية.

وعلى الرغم من أن صاحب الحل الديني الغيبي في مواجهته للأمراض يمارس الجهل والضياع، باعتبار أن حله غير مرتبط بالمنهج العلمي التجريبي الحديث وغير متعلق بالبحث عن أسبابه وطرق علاجه، إلا أن اختياره لهذا الطريق يظل اختيارا فرديا وحقا من حقوقه الشخصية، لكن لا يحق لهذا الفرد أن يجعل الجهل حلاًّ جماعيا ووسيلة للتأثير الجمعي، وإذا ما قام بذلك يحق للآخرين أن ينتقدوا تلك الممارسات ويصدّوا جهله بل وأن يطالبوا بمعاقبته، لإصراره على تجهيل الناس الساعين للخلاص من مرض خطير ما يعرضهم ذلك للموت.

فالعلاج الناتج عن العلم التجريبي هو حل غير شخصي، يمكن مراقبته وملاحظة استنتاجاته والتعرف على نهجه العلمي، وفي حال ظهر نقص في هذا الإطار فمن الممكن مراقبته ومحاسبة القائمين عليه والعمل على معالجة مكامن النقص فيه.

لكن هل يمكن اكتشاف مكامن النقص في الحل الديني الغيبي المنطلق من وسيلة “الإيمان”؟ وإذا لم يحقق هذا الحل أي نتيجة مادية، كيف يمكن محاسبة الداعي له فيما هو ينطلق من الغيبيات التي عادة ما تكون نتاج أقوال مأثورة ومقدسة؟ وبفشل الحل الغيبي، القائم على الجهل والتجهيل، هل يمكن وصفه بأنه شكل من أشكال الخرافة؟

نعم، هو نوع من أنواع الخرافة في مقابل العلم الحديث. لذلك، يدخل نقده في صميم المسؤولية الأخلاقية. فالبحث عن علاج غير شخصاني للمرض اعتمادا على الخرافة يعكس التقليل من دور العقل البشري الساعي لاكتشافات تخدم البشرية، لذا لا يبالي صاحب الخرافة بجهود العلماء ولا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم لإيجاد علاجات عملية مثبّتة تجريبيا.

يقول روبرت أيه سيغال في مقدمة كتابه “الخرافة” إن “الخرافة جزء من الدين، وبينما يوفر الدين – المنفصل عن الخرافة – الاعتقاد في الآلهة، تملأ الخرافة الفراغ بتفاصيل طريقة تنفيذ الآلهة للأحداث. ونظرا لأن الخرافة جزء من الدين، أدى صعود العلم كتفسير حديث ومهيمن للأحداث المادية إلى سقوط الدين والخرافة معا”. فهل يريد أصحاب الطرح الخرافي لمعالجة الأمراض، أن يساهموا في “تشويه” الدين بجعله يتنافس بصورة واهية مع العلم الحديث في البحث عن أسباب الأمراض واكتشاف العلاجات لها؟.

لقد أصبح العلم الحديث مسؤولا عن تفسير كل العالم المادي، وعلى القائمين على الدين أن يسلموا زمام تفسير المسائل المادية، بما في ذلك معرفة الأمراض وأسبابها وإيجاد العلاج لها، إلى العلم الحديث، وأن يتجه الدين لتفسير المسائل غير المادية ذات الطبيعة الشخصية. وإلاّ سيكون الدين أمام معضلة حقيقية.

فاخر السلطان