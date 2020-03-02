أعلنت سلطنة عمان اليوم الاثنين شفاء حالتين من فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) من ضمن ست حالات إصابة.

وقال وزير الصحة العماني احمد السعيدي في مؤتمر صحفي إن عدد الحالات في الحجر الصحي حتى اليوم 2367 منها 49 حالة في الحجر الصحي المؤسسي و2318 حالة في الحجر المنزلي مؤكدا انه لم يتم تسجيل أي إصابة لعمانيين خارج السلطنة.

واضاف ان تطبيق الحجر الصحي مستمر على جميع القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

وبين السعيدي أن وزارة الصحة بدأت في الاستعداد من أجل الاستجابة لمرض (كورونا المستجد – كوفيد 19) منذ الإعلان عنه في الصين.

واوضح أنه تم تعزيز وتحديث نظام التقصي الوبائي الإلكتروني بالسلطنة لمتابعة الحالات المصابة والاشخاص تحت الحجر الصحي وتم تعزيز ورفع قدرات المختبر المركزي للصحة العامة بالوزارة وتزويده بالكواشف اللازمة لتشخيص المرض.

كما تم تعزيز اجراءات الصحة العامة في المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية حيث تم تطبيق الافصاح الذاتي في الجوازات لجميع المسافرين القادمين من الدول الموبوءة وعمل الفحص الطبي للاشخاص الذين يعانون من اعراض مرضية وتطبيق الحجر الصحي المنزلي او المؤسسي للقادمين من الدول الموبوءة.

ويعتقد أن فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ظهر للمرة الاولى في اواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية بمدينة (ووهان) وسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني وذلك قبل ان يتسع نطاق تفشي الفيروس وينتشر في أكثر من 40 دولة حتى الآن.