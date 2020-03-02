اعلنت السلطات الفرنسية اليوم الاثنين الغاء معرض الكتاب الدولي في العاصمة باريس بسبب مخاوف من فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال رئيس معرض باريس للكتاب فنسنت مونتاني في بيان انه تم الغاء المعرض الذي كان من المقرر ان يعقد في الفترة من 20 الى 23 مارس الجاري بسبب المخاطر المرتبطة بتفشي فيروس (كورونا).

واضاف انه “بعد قرارات الحكومة بحظر التجمعات التي تضم اكثر من 5000 شخص في الاماكن المغلقة قررنا الغاء نسخة 2020 من المعرض حيث يلزمنا شعورنا بالمسؤولية بعدم المجازفة بصحة جميع المشاركين من ناشرين وعارضين ومؤلفين وشركاء من أكثر من 50 دولة الى جانب نحو 160 ألف زائر”.

وكانت ادارة الصحة الفرنسية جيروم سالومون اعلنت امس الاحد ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 130 شخصا.