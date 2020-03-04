ناشدت سفارة دولة الكويت لدى ألمانيا اليوم الاربعاء جميع الرعايا الكويتيين المتواجدين على الأراضي الألمانية بضرورة التقيد بتعليمات السلطات الألمانية الرامية الى مواجهة انتشار فيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19).

وقالت السفارة الكويتية والقنصلية العامة لدولة الكويت في (فرانكفورت) في بيان مشترك ان كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين في مختلف الولايات الألمانية مطالبون بالالتزام بالتعليمات والاجراءات والارشادات الاحترازية الصادرة عن السلطات الصحية بشأن الفيروس.

ودعا البيان المواطنين الكويتيين الى متابعة مواقع الهيئات العامة في المانيا التي تقدم معلومات مفيدة عن الفيروس مثل المواقع الإلكترونية لوزارة الصحة الفيدرالية ووزارات الصحة بالولايات المختلفة والمركز الفيدرالي للتثقيف الصحي ومعهد (روبرت كوخ).

وذكر البيان ان الخط الساخن للمعلومات والتشخيص عن الفيروس في برلين هو 90282828 وفي فرانكفورت 0800/5554666 كما تؤكد السفارة والقنصلية العامة على استعدادهما للرد على اي استفسار في هذا الخصوص على هاتف الطوارئ التالية: السفارة في برلين : +491608973000 القنصلية العامة في فرانكفورت : +4915208001100.