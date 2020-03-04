تسجيل أول حالة مصابة بكورونا في بولندا

أعلنت بولندا، على لسان وزير الصحة، الأربعاء، تسجيل أول حالة في البلاد مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة البولندي لوكاسز سزوموسكي إن المريض المصاب في حالة جيدة، مضيفا أنه يرقد في أحد مستشفيات مدينة زيلونا غورا .

ولم يكشف الوزير معلومات أخرى بشأن المصاب بكورونا وجنسيته.

وانتشر الفيروس ا لمعروف رسميا باسم ” كوفيد 19 “، خلال الأيام الماضية، في عدد من دول أوروبا، خصوصا في فرنسا وإيطاليا.

وتسبب الفيروس المستجد في وفاة أكثر من 3180 شخصا وإصابة ما يقرب من 92 ألف شخص من مختلف دول العالم، لكن أغلب الضحايا في الصين.

وظهر كورونا لأول مرة في أواخر ديسمبر بمدينة ووهان الصينية، قبل أن ينتشر في أكثر من 60 دولة.