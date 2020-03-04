السعودية توقف العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، أن المملكة قررت إيقاف العمرة للمواطنين والمقيمين بشكل مؤقت، بناء على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن القرار ستتم مراجعته بشكل مستمر، وإيقاف العمل به “متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه”.

و”يأتي القرار الوقائي ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين”، وفقا لـ”واس”.

كما يأتي “اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات السعودية لمنع انتشار الفيروس في المملكة، واستكمالا للجهود التي تم اتخاذها، والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين”.