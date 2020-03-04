“التربية”: البدء بتوزيع الأجهزة الخاصة بالقياس الحراري على المدارس

عقدت وزارة التربية صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزارة الصحة، للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالعودة إلى المدارس وتجهيز العيادات المدرسية بالكامل وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلص الإجتماع إلى الإتفاق على البدء في توزيع الأجهزة الخاصة بالقياس الحراري على المدارس من يوم الأحد المقبل بواقع جهازين لكل مدرسة بالإضافة إلى تزويد وزارة التربية بالهيئات التمريضية للمدارس الجديدة وانطلاق حملات توعوية وتوزيع مطويات إرشادية على الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية للوقاية من الفيروس.