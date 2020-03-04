أعلنت وزارة التربية الكويتية اليوم الاربعاء عن البدء بتحديث الدروس والمواد التعليمة المقدمة بهدف التعلم عن بعد والمراجعات الموجودة على المنصات التعليمية والقناة التربوية التابعة للوزارة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن المتعلم والمعلم لديهما كل الامكانيات للدراسة والتعليم عن بعد من خلال القناة التربوية التي بدأت البث منذ عام 2013 وسجلت أعلى المشاهدات وبخاصة للمرحلة الثانوية.

ولفتت إلى أن القناة تتضمن شروحا مفصلة للدروس والمواد العلمية ومراجعات للاختبارات تساعد المتعلمين على فهم المحتوى وتنمي مهارة التعلم الذاتي لديهم ومنها نحو 700 تسجيل لمراجعات وشروحات لمواد دراسية للمرحلة الثانوية للفترتين الاولى والثانية.

ودعت المعلمين والمتعلمين وأولياء الأمور للتسجيل في البوابة التعليمية التي تعمل منذ عام 2015 للاستفادة من خدماتها مبينة أنها تتمتع بمميزات عده تسهل عملية التواصل بين الطالب والمعلم وولي الأمر وتضمن متابعة الواجبات ومعرفة نتائج الاختبارات اضافة الى رصد الحضور والغياب الى جانب المواد التعليمية.

ونوهت بالتعاون المستمر مع المركز الاقليمي لتطوير البرمجيات ومن ثماره تطبيق (سراج) الذي يضم الكثير من الدروس التوضيحية للطالب وفيديوهات تعليمية للمفاهيم والنظريات العلمية وكذلك أنشطة تعلمية ومصورات توضيحية واختبارات للتقييم الذاتي.

وبينت أن (سراج) مصدر إضافي للتعلم وليس أساسيا موضحة أنه يتم حاليا العمل على تحديثه وفق آخر المستجدات من برامج وفصول افتراضية وأنه يمكن دخول التطبيق من خلال موقع الوزارة والأجهزة الذكية.