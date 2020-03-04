أعلنت بريطانيا اليوم الاربعاء أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ارتفعت إلى 85 حالة.

وقال مسؤول خدمات الصحة الوطنية في إنجلترا البروفيسور كريس ويتي في تصريح صحفي إنه تم اكتشاف 32 إصابة جديدة بالفيروس بعد تسجيل حالتين في وقت سابق اليوم ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة الى 85 حالة.

وجدد تأكيد ان حدوث ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس خلال الايام المقبلة “يظل أمرا واردا” محذرا من وجود احتمالات بوقوع وفيات بين المصابين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن أمس الثلاثاء خطة عملية تتألف من أربع مراحل للتعامل مع انتشار واسع محتمل للفيروس.

واضاف جونسون ان الخطة تشمل محاصرة العدوى ومنع انتشارها وتخفيف تأثيراتها ومن ثم تنفيذ برنامج طبي واسع يهدف لتخفيف أعراض الفيروس وعلاجه.

وأكد ان حكومته مستعدة لتسخير كل الوسائل بما فيها التابعة لوزارة الدفاع وباقي المؤسسات الأمنية من اجل التعامل مع تبعات انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) على نطاق واسع في اسوء الاحتمالات.

ويعتقد أن (كورونا المستجد – كوفيد 19) ظهر للمرة الاولى في اواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية في مدينة (ووهان) وسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني وذلك قبل أن يتسع نطاق تفشي الفيروس وينتشر في أكثر من 40 دولة حتى الآن.