أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت اعتبارا من اليوم السبت وذلك كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت دائرة العلاقات العامة والاعلام بالشركة في بيان صحفي إن هذا الاجراء يأتي بناء على قرار الادارة العامة للطيران المدني رقم (26) بوقف تشغيل الرحلات للدول المذكورة.

وأكدت أنها بانتظار تعليمات الجهات الحكومية المختصة لتشغيل رحلات اجلاء للمواطنين الكويتيين المتواجدين في تلك الدول الى الكويت وفقا للقوائم المعدة من السفارات والقنصليات الكويتية في تلك الدول.