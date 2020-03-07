الكويت – 7 – 3 (كونا) — أعلنت الإدارة العامة للاطفاء الكويتية وفاة ثمانية أطفال إثر حريق اندلع اليوم السبت في منزل بمدينة صباح الأحمد السكنية.

وقالت الإدارة في بيان صحفي إن بلاغا ورد إليها في تمام الساعة 5ر5 مساء يفيد باندلاع الحريق في ذلك المنزل وعلى إثره توجهت فرق الإطفاء من مراكز الكوت والوفرة وباشرت بعمليات الإنقاذ وإطفاء الحريق.

وأضافت أنه تم إخراج الضحايا وكانت حالتهم حرجة جدا وتم نقلهم إلى المستشفى وفارقوا الحياة في وقت لاحق.

وذكرت أن مراقبة التحقيق في حوادث الحريق باشرت بعملها لمعرفة أسباب هذا الحادث المأساوي. (النهاية) ع ي س / ت ب