أكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد اليوم السبت ظهور 33 حالة ايجابية حاملة لفيروس (كورونا المستجد – كوفيد – 19) سيتم عزلها لمتابعتها حتى تثبت الفحوصات سلبيتها.

ونقلت رئاسة الوزراء المصرية عن الوزيرة زايد قولها في مؤتمر صحفي أن تقارير وردت من أكثر من دولة من خلال تبادل المعلومات والبيانات عبر اللوائح الصحية الدولية عن وجود إصابات فى بعض الدول الأجنبية مصدرها حالة داخل مركب نيلية.

واضافت انه تم على الفور عمل تقص وأخذ كل الإجراءات ولم تظهر أية إصابات أو أعراض فى حينها مشيرة الى انه فى اليوم ال14 منذ مغادرة آخر شخص للمركب تم عمل تقص وأخذ عينات وتم الاعلان امس عن 12 حالة ايجابية حاملة لفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وبينت أن كل الحالات التي تم تسجيلها ومصدرها المركب كان سببها مواطنة أمريكية من أصل تايواني مضيفة أن الوزارة اتخذت الاجراءات واجرت التحاليل ل(171) من العاملين والأجانب على المركب.

وقالت ان ال 12 حالة التي تم الاعلان عنها امس جاءت نتيجة 11 حالة منها سلبية فيما اثبتت التحاليل ايجابية حالة واحدة.

وكشفت الوزيرة زايد عن الاشتباه في 45 حالة كان لها علاقة بالمركب وظهور 33 حالة منها ايجابية وجميعها حاملة للفيروس “ولا يظهر عليها أية أعراض”.

ونوهت إلى أن ال 11 حالة سلبية من المركب سيتم عزلهم لمتابعتهم لمدة 14 يوما فيما سيتوجه البقية وعددهم 34 حالة لمستشفى العزل لمتابعتهم حتى تثبت الفحوصات سلبية اصابتهم.