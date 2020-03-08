أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة فقط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 62 حالة.