اعلنت (هيئة الخدمات الصحية الفيدرالية) البلجيكية اليوم الاحد تسجيل 31 حالة اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في بلجيكا ليبلغ اجمالي عدد الحالات المصابة 200 حالة.

واوضحت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني انه تم اكتشاف 16 حالة في منطقة (فلاندرز) وثماني حالات في (بروكسل) وسبع حالات في منطقة (والونيا).

وعزت هذا الانخفاض الطفيف في الحالات المصابة الى عدة اسباب منها ان عودة المسافرين الى بلجيكا من شمال ايطاليا ربما قد تكون انتهت والى انه يتم اعطاء الاولوية للاختبار حاليا لعينات الاشخاص الذين قد تؤدي الاعراض الظاهرة عليهم الى دخولهم المستشفى ومراجعة اختصاصيي الرعاية الصحية.

كما ذكرت الهيئة ان المختبرات دائما ما تشهد انخفاضا في عدد العينات المقدمة لها خلال عطلات نهاية الأسبوع.

ويعتقد ان (كورونا المستجد – كوفيد 19) ظهر للمرة الاولى في اواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية في مدينة (ووهھان) وسط الصين كانت تبيع حيوانات بشكل غير قانوني وذلك قبل ان يتسع نطاق تفشي وانتشار الفيروس في اكثر من 80 دولة حتى الان.