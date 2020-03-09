خسر ما يقترب من الثلث.. النفط في أدنى مستوياته منذ 4 سنوات

هوت أسعار النفط نحو 30 بالمئة، الاثنين، بعد أن خفضت السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام، ووضعت خططا لزيادة كبيرة في إنتاج النفط الشهر المقبل.

وتراجعت الأسعار بنحو الثلث عقب تحرك السعودية ، بعد أن رفضت روسيا تنفيذ خفض كبير آخر للإنتاج اقترحته “أوبك”.

وبحلول الساعة 0552 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12.23 دولار، أو ما يعادل 27 بالمئة، إلى 33.04 دولار للبرميل، بعد أن نزلت في وقت سابق إلى 31.02 دولار للبرميل، في أدنى مستوى منذ 12 فبراير 2016.

والعقود الآجلة لخام برنت في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض يومي منذ 17 يناير 1991.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11.88 دولار، أو ما يعادل 29 بالمئة، إلى 29.40 دولار للبرميل، بعد أن لامس مستوى 27.34 دولار، وهو أيضا أدنى مستوى منذ 12 فبراير 2016.

ويتجه الخام الأميركي على الأرجح لأدنى مستوى على الإطلاق، ليتجاوز انخفاضابنسبة 33 بالمئة في يناير 1991.

وينهي تفكك المجموعة المعرفة باسم أوبك+، التي تضم ” أوبك ” علاوة على منتجين مستقلين من بينهم روسيا، تعاونا استمر لما يزيد عن 3 سنوات لدعم السوق، ولتحقيق استقرار في الأسعار في الآونة الأخيرة، في ظل تهديد من الأثر الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس “كورونا”.