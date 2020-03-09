اعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 112 حالة.

وذكرت وزارة الصحة في تقرير لها انه تم اجراء 225 فحصا واختبارا لكشف فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليصل عدد الحالات التي تم فحصها في مختلف المناطق النمساوية حتى الان 4734.

وسجلت اغلب حالات الاصابة في مقاطعة النمسا السفلى ب 36 اصابة في حين بلغت في العاصمة فيينا 33 اصابة وعشر حالات في مقاطعة شتايرمارك اضافة الى تسع حالات في مقاطعتي تيرول والنمسا العليا وثماني حالات في سالزبورغ واربع حالات في مقاطعة بورغلاند وحالتين في فورلبراغ فضلا عن حالة في مقاطعة كانتن.

وشكلت النمسا فريق عمل حكوميا برئاسة المستشار النمساوي ووزير الصحة ووزير الداخلية لمتابعة وضع فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) فضلا عن تدشين خدمة الخط الساخن على مدار الساعة الخاص بكافة المعلومات والارشادات عن الفيروس.

ويواصل فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الانتشار في العديد من بلدان العالم في ظل مخاوف من تسجيل المزيد من الإصابات والوفيات.