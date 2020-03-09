أعلن (المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة) اليوم الاثنين تسجيل 56 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع عدد المصابين الى 321 شخصا.

وقال المعهد في بيان إن منطقة برابانت سجلت أعلى عدد من المصابين ب 134 حالة تليها اوتريخت ب 52 حالة مضيفا أن 150 حالة كانوا قد اصيبوا بالفيروس خارج هولندا إذ كان معظمهم في ايطاليا والمانيا وفرنسا وايران واستراليا وبريطانيا والصين.

ويعتقد ان فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ظهر للمرة الاولى اواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية بمدينة (ووهان) وسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني وذلك قبل أن يتسع نطاق تفشيه وينتشر في نحو 80 دولة حتى الآن.