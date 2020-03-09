قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن مجلس الوزراء اتخذ في اجتماعه اليوم الاثنين عدة قرارات أبرزها الزام جميع الجهات الحكومية بعدم السماح بمباشرة العمل للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين المشمولين بكل أنواع الحجر الصحي الإلزامي سواء للعلاج أو احترازيا وسواء كان في المنزل أو بمراكز الإيواء أو بالمستشفيات أو غيرها وذلك تقيدا بقواعد الحجر والمدة التي تقررها وزارة الصحة بغية.

وقال المزرم في مؤتمر صحفي عقده في قصر السيف عقب اجتماع مجلس الوزراء ان المجلس قرر أيضا في شأن الإجراءات الاحترازية المعنية بتطويق فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إغلاق جميع صالات السينما والمسارح وكذلك صالات الأفراح العامة والخاصة وصالات الفنادق ومنع إقامة القاعات المؤقتة حتى إشعار آخر.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر تكليف وزارة الداخلية التنسيق مع وزارتي الخارجية والصحة بإيقاف إصدار جميع سمات الدخول والتأشيرات (الفيزا) بحيث تكون محصورة من خلال البعثات الدبلوماسية في تلك الدول بعد اعتمادها من قبل وزارة الصحة.

وذكر أن مجلس الوزراء دعا الاتحادات الرياضية إلى وقف النشاط الرياضي والمباريات الودية حتى إشعار آخر.

وذكر المزرم أن مجلس الوزراء قرر كذلك تمديد العمل بقرار المجلس بشأن تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة أسبوعين إضافيين ومن ثم مراجعتها على أن يتم تكليف كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي تقديم التصورات العلمية الكفيلة بمعالجة الاحتمالات المستقبلية والآثار المترتبة على التعطيل وما يتصل ببدائل التعليم التقليدي والاختبارات وإجراءتها.