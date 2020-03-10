أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية بالوكالة علي شهاب تسلم الشركة رسميا اليوم الثلاثاء ناقلة الغاز العملاقة (أم الرويسات) مبينا أنها تعد الانجاز الرابع لمشاريع البناء الجديدة ضمن خطة المرحلة الرابعة لتطوير أسطول الشركة.

وقال شهاب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المرحلة الرابعة لتحديث الأسطول تشمل ثماني ناقلات هي ثلاث ناقلات غاز مسال عملاقة تم بناؤها في شركة هيونداي للصناعات الثقيلة بكوريا وأربع ناقلات منتجات بترولية متوسطة المدى إضافة لناقلة نفط خام عملاقة تصنع في شركة بوهاي للصناعات الثقيلة بالصين.

وأضاف أنه مع استلام ناقلة (أم الرويسات) أصبح عدد أسطول الشركة 28 ناقلة مختلفة الأحجام والأغراض تلبي الاحتياجات الاستراتيجية وخطط التسويق العالمية لمؤسسة البترول الكويتية.

وأفاد أن (أم الرويسات) تعتبر الناقلة الثالثة من ناقلات الغاز المسال التي تم بناؤها وفقا للمعايير الدولية الحديثة والتي تلتزم بالاشتراطات والمواصفات والمعايير العالمية الخاصة بحماية البيئة.

وبين أنه تم استلام الناقلة وتسميتها بعد إجراء كل التجارب البحرية لها والتأكد من كفاءتها في الابحار لافتا الى ان عملية البناء استغرقت نحو سنة.

وأكد أن الشركة مستمرة في تحقيق كل أهدافها الاستراتيجية عبر تنفيذ خططها القريبة والبعيدة المدى التي من شأنها تعزيز مكانة الشركة والقطاع النفطي في دولة الكويت في المحافل الدولية ذات الصلة.