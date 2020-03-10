اعلنت السلطات الصحية الإيرانية اليوم الثلاثاء تسجيل 54 حالة وفاة و881 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في جميع أنحاء البلاد.

وقال رئيس المركز الإعلامي بوزارة الصحة الايرانية كيانوش جهھانبور للتلفزيون الايراني ان 881 إصابة جديدة سجلت في ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد الى 8042 حالة فيما سجلت 54 حالة وفاة جديدة ليزداد اجمالي عدد الوفيات الى 291 شخصا.

واوضح جهانبور ان محافظة طهران مازالت تسجل أعلى معدلات الإصابة بالفيروس بإجمالي 2114 إصابة تليها محافظة (مازندران) 886 إصابة ومن ثم محافظة (قم) 751 إصابة و(اصفهان) 618 إصابة و(كيلان) 524 إصابة ومحافظة (المركزية) 416 حالة إصابة.

كما سجلت 339 إصابة في محافظة (البرز) و(قزوين) 257 حالة و(سمنان) 221 حالة وفي (كلستان) 179 حالة و(لورستان) 176 حالة و(أذربيجان الشرقية) 146 إصابة حالة و(فارس) 151 حالة و(يزد) 127 إصابة و(خوزستان) 110 إصابات ومدينة (مشهد) وتوابعها 222 حالة فيما توزعت بقية الإصابات بين المحافظات الإيرانية الأخرى.

واشار مساعد وزير الصحة الايراني الى تعافي 2731 شخصا من المصابين بهذا الفيروس حتى الآن.

ويعتقد ان (كورونا المستجد – كوفيد 19) ظهر للمرة الاولى اواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية بمدينة (ووهان) وسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني وذلك قبل أن يتسع نطاق تفشيه وينتشر في نحو 80 دولة حتى الآن.