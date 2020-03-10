قرر الاتحاد الاسباني لكرة القدم اقامة مباريات أندية الدرجتين الأولى والثانية في الأسبوعين المقبلين من دون جمهور لمنع انتشار عدوى فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وذكر التلفزيون الاسباني الرسمي اليوم الثلاثاء ان القرار يأتي بمبادرة حكومية لمحاولة السيطرة على الفيروس الذي يواصل انتشاره بدون قيد في الأراضي الإسبانية.

وسيؤثر القرار على الجولتين ال28 واال29 في دوري الدرجة الأولى ومنها الديربي الإشبيلي بين (إشبيلية) و(بيتيس) الأحد المقبل والجولتين ال32 وال33 في دوري الدرجة الثانية.

وللسبب نفسه سيخوض (برشلونة) و(فالنسيا) مباراتيهما في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا خلف الأبواب المغلقة أيضا.