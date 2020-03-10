حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء من أن بلاده تعيش “مجرد بداية” لتفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال ماكرون في تصريح صحفي بعد زيارة إلى خدمة الإسعاف في العاصمة باريس “نحن فقط في بداية هذا الوباء” مطالبا الفرنسيين بعدم الانزعاج حيث ان السلطات “منظمة في مواجهة الأزمة”.

وكان مجلس الوزراء الفرنسي اعلن اصابة وزير الثقافة فرانك ريستر بفيروس كورونا بعد إصابة عدد من أعضاء البرلمان.

وذكرت تقارير إعلامية أن خمسة نواب بالبرلمان الفرنسي جرى تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا إضافة إلى أحد العاملين بمطعم الجمعية الوطنية (البرلمان).

واعلنت السلطات الفرنسية إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس منها منع التجمعات الكبيرة وإغلاق بعض المدارس في المناطق المعنية والغاء بعض الاحداث الرياضية ودعوة السكان لاتخاذ أقصى درجات الحيطة.