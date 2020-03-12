ريال مدريد يعيد لاعبيه إلى منازلهم

ظهرت الحالة الأولى للإصابة بفيروس كورونا في نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، ما تسبب في حالة من الذعر داخل جدران النادي الملكي.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي إن لاعبًا من فريق كرة السلة ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وسيكون هناك توصية بحجر صحي للفريق الأول لكرة السلة والفريق الأول لكرة القدم، لأنهما يشتركان في المرافق.

وأوضح البيان أنه تقرر إغلاق مرافق المدينة الرياضية بالكامل، ويوصى أيضًا بأن يظل جميع أفراد ريال مدريد الذين يقدمون خدماتهم في المدينة بالحجر الصحي.

وأكد ريال مدريد أنه لن يتم لعب المباريات التي كانت مقررًا لها اليوم وغدًا في كرة السلة.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس“، فإنه تم إرجاع لاعبي فريق الكرة في ريال مدريد إلى منازلهم لبدء العزل لمدة 15 يومًا، كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وألغى ريال مدريد، الذي كان سيواجه إيبار يوم الجمعة في الجولة 28 من الدوري الإسباني، قبل إيقاف المسابقة اليوم، كل الأنشطة الإعلامية المقررة.

وانتشرت تقارير صحفية، عن أن مباراة الفريق الملكي أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، والمقررة الثلاثاء المقبل، لن تقام في موعدها بسبب تفشي الفيروس في أنحاء القارة.