وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

توفي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني، الرئيس الفخري للجنة الأولمبية البحرينية، والأب الروحي لدورات كأس الخليج العربي، وهرم الرياضة الخليجية، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وتلقد الشيخ عيسى العديد من المناصب في البحرين، أهمها رئاسة المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ورئاسة نادي البحرين، ورئاسة الاتحاد البحريني، بجانب رئاسة اللجنة الأولمبية.

وكان آل خليفة قد نال عدة أوسمة منها وسام الشيخ عيسى بن سلمان من الدرجة الأولى، وسام البحرين من الدرجة الأولى، وسام الدفاع الوطني من دولة الكويت، الوسام الفضي من اللجنة الأولمبية الدولية، وسام التميز الأولبي الذهبي.

وأعلنت الحسابات الرياضية في البحرين حدادًا رسميًا، وطالبت بعضها بتأجيل المنافسات البحرينية بعد نبأ الوفاة.