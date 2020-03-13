تأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) تأجيل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ الأسبوع المقبل، بسبب فيروس كورونا الجديد.

وأعلن (ويفا) الجمعة تأجيل المباريات المقررة الثلاثاء والأربعاء والخميس، من دور الـ16 في بطولتي أوروبا الرئيسيتين.

وسيعني القرار تأجيل المباريات التالية في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال :

مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني (في مانشستر)

يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي (في تورينو)

بايرن ميونيخ الألماني وتشلسي الإنجليزي (في ميونيخ)

برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي (في برشلونة)

كما سيتم تأجيل جميع مباريات إياب دور الـ16 من بطولة يوروبا ليغ ، وذلك بعد إقامة مباريات الذهاب الخميس.

كما أعلن ويفا تأجيل سحب قرعة الجولة المقبلة من دوري أبطال أوروبا واليوروبا ليغ، المقررة في 20 مارس المقبل.

وستجتمع لجنة من (الويفا) الثلاثاء، لتحديد مصير بطولاتها، دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ وكأس أوروبا المقبلة في يونيو.

ومن المتوقع أن يوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جميع البطولات الجارية حتى إشعار آخر، وتأجيل بطولة كأس أوروبا للعام المقبل 2021.